苗栗縣61歲趙姓男子，16日闖入民宅破壞雞舍偷走2隻鬥雞，其犯案過程全都被監視器拍下，李姓飼主報案後，苗栗通霄分局苑裡分駐所員警循線追查，21日將趙男逮捕，並依竊盜罪嫌移送。
趙嫌當時將李男住家門口旁雞舍鎖頭破壞，並鑽入雞籠將2隻鬥雞裝入布袋，並騎腳踏車逃逸，只是趙嫌沒想到偷雞過程都被監視器清楚拍下。
李姓飼主報案後，警方鎖定趙姓男子涉有重嫌，21日山腳派出所巡邏警察發現竊嫌穿著偷雞當時相同的服裝，當場將他逮捕。趙到案後也坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。
苗栗縣61歲趙姓男子，16日闖入民宅破壞雞舍偷走2隻鬥雞，其犯案過程全都被監視器拍下，李姓飼主報案後，苗栗通霄分局苑裡分駐所員警循線追查，21日將趙男逮捕，並依竊盜罪嫌移送。
趙嫌當時將李男住家門口旁雞舍鎖頭破壞，並鑽入雞籠將2隻鬥雞裝入布袋，並騎腳踏車逃逸，只是趙嫌沒想到偷雞過程都被監視器清楚拍下。
李姓飼主報案後，警方鎖定趙姓男子涉有重嫌，21日山腳派出所巡邏警察發現竊嫌穿著偷雞當時相同的服裝，當場將他逮捕。趙到案後也坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。
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