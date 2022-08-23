苗栗縣61歲趙姓男子，16日闖入民宅破壞雞舍偷走2隻鬥雞，其犯案過程全都被監視器拍下，李姓飼主報案後，苗栗通霄分局苑裡分駐所員警循線追查，21日將趙男逮捕，並依竊盜罪嫌移送。

趙嫌當時將李男住家門口旁雞舍鎖頭破壞，並鑽入雞籠將2隻鬥雞裝入布袋，並騎腳踏車逃逸，只是趙嫌沒想到偷雞過程都被監視器清楚拍下。

李姓飼主報案後，警方鎖定趙姓男子涉有重嫌，21日山腳派出所巡邏警察發現竊嫌穿著偷雞當時相同的服裝，當場將他逮捕。趙到案後也坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。