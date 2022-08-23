新加坡7月核心CPI(消費者物價指數)再度漲至13年新高點。同時，也讓星國政府陷入長考，是否應再實施緊縮政策。

新加坡政府23日指出，當地通膨又漲主要受到食物成本、電費以及天然氣價格暴增所致，因此7月整體通膨來到7%，符合市場預估。至於6月則是在6.7%。

在核心通膨方面，7月年增4.8%，較預估值4.7%稍高，也比6月4.4%又成長一些。新加坡核心CPI在2022年元月時還只有2.4%，沒想到經過半年，物價就翻了一倍。

專家學者認為，新加坡可能會在10月既定會議中，決定再度祭出緊縮政策，若沒有意外，在之後這1個多月應不會突然又緊縮貨幣。2022年迄今，新加坡已3次緊縮，除4月是在時程中的政策會議中決定，另外在元月以及7月兩次，則都是讓外界跌破眼鏡忽然就緊縮。

新加坡華僑銀行（OCBC）表示，因通膨尚未來到高峰，但有趨緩現象出現，故10月新加坡應還會再緊縮。新加坡政府曾預測，2022核心CPI會落在3%到4%之間，至於整體CPI則是在5%與6%之內。