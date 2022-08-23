中信金(2891)財務長暨發言人邱雅玲今天表示，中信金預估今年FED升息共13碼，而台灣升息約2.5碼。而在此基礎下，中信銀今年淨利息收入可增加達50億元以上。此外，海外分行今年上半年對銀行獲利的貢獻約占3分之一，中信銀未來在海外銀行的發展，仍會著重在東南亞和中國。今天法說會上，中信金也釋出，中信產未來將再啟動第2次增資的消息。

邱雅玲表示，今年上半年干擾市場的4大因素，戰爭、疫情、通膨和升息；其中疫情除中國外，大都已經趨緩，而美國通膨略見緩和。台灣央行今年升息幅度估在2.5碼，換言之，9月和12月都將各升息半碼。

至於中信銀的海外獲利方面，目前海外分行的四大區塊，中國占比約15%，東南亞占比約8%，北美占比約6%，日本占比約4%。中信銀看好今年東南亞區塊的成長動能，東協今年經濟成長率估5.3%，優於去年的3.4%。同時，由於中國今年仍受疫情干擾，政府執行封控導致了企業轉單，而越南和印尼成了轉單的受惠者。

邱雅玲表示，中信銀目前在大陸的業務風險控管，包括:一、維持既有客戶的正常交易。二、面對供應鏈斷鏈風險，以內需為主軸。三、針對信用風險，持續盤點資產品質。大陸最近爛尾樓相關不動產的問題，中信銀一直很注意，目前不動產融資只有2筆，其中有一筆還是十足擔保。著眼大陸內需龐大，因此，仍將其列為重點發展區。

至於中信產，今天法說會上也確定未來將啟動2次增資，增資金額可能落在25~32億元之間。中信金子公司台灣人壽、孫公司中國信託產險今年6月30日董事會，通過台壽增資40億元中信產。而今天法說會上再確定中信產未來將啟動第2次增資。為解決防疫保單巨額理賠導致資本適足率（RBC）不足的問題，台灣人壽、中國信託產險6月30日分別舉行董事會，通過由台壽增資中信產險40億元，因事態緊急，台壽保也首度採取先「預付股款」，再向金管會申請核准的流程。