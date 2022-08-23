歐元周二再次下跌，在周一跌破近20年以來新低紀錄之後，繼續向下探底。受到避險資金支撐，美元對其它主要貨幣的匯率走勢穩固。
歐元周二對美元一度來到1歐元兌0.9908美元，為2002年末以來新低。周一下跌0.29%，為0.9914美元。
俄羅斯上周五宣布暫停北溪一號的天然氣供應3天，對歐洲能源危機再次提出警告。人們越來越擔心，在冬季出現任何的供應中斷，都將對商業活動造成毀滅性打擊。
澳洲國民銀行外匯分析師Ray Attrill說，有鑑於當前市場情緒，人們顯然地擔心這是3天還是3年的中斷供應，「這真的只是為期3天的維護嗎？還是這只是歐洲天然氣供應被武器化使用的又一個例子」。
英鎊周二同樣跌至1英鎊兌1.1729美元的兩年半新低。
周二將公布英國和歐元區的製造業PMI初值，將進一步確定這兩個經濟體的成長軌跡。
美元指數維持在109.25的水準，試圖突破七月創下的109.29的20年高點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。