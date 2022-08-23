歐元周二再次下跌，在周一跌破近20年以來新低紀錄之後，繼續向下探底。受到避險資金支撐，美元對其它主要貨幣的匯率走勢穩固。

歐元周二對美元一度來到1歐元兌0.9908美元，為2002年末以來新低。周一下跌0.29%，為0.9914美元。

俄羅斯上周五宣布暫停北溪一號的天然氣供應3天，對歐洲能源危機再次提出警告。人們越來越擔心，在冬季出現任何的供應中斷，都將對商業活動造成毀滅性打擊。

澳洲國民銀行外匯分析師Ray Attrill說，有鑑於當前市場情緒，人們顯然地擔心這是3天還是3年的中斷供應，「這真的只是為期3天的維護嗎？還是這只是歐洲天然氣供應被武器化使用的又一個例子」。

英鎊周二同樣跌至1英鎊兌1.1729美元的兩年半新低。

周二將公布英國和歐元區的製造業PMI初值，將進一步確定這兩個經濟體的成長軌跡。

美元指數維持在109.25的水準，試圖突破七月創下的109.29的20年高點。