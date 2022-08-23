台南昨（22）日發生震驚全台的殺警案，當時兩名員警受理機車失竊案遭林姓兇嫌襲擊，雙雙殉職，也使得治安相關議題成為熱門話題。

台灣先前曾在全球數據資料庫「Numbeo」的治安評比中，犯罪率為全球第2低，安全指數也是全球第2，但一份最新的民調顯示，有高達81.5%的網友認為現在的治安不好！

入口網站《Yahoo》今（23）起以「你對台灣治安的看法是？」為題進行網路民調投票，本次投票共有「你對目前的治安看法是？」、「網路聲浪認為殺警刑責應加重，你的看法是？」、「你認為應該加強哪些面向來保護執勤員警？（複選）」三題，將統計至27日，而截至今日下午三點半，已有超過9000名網友參與投票。

在問題一「你對台灣治安的看法是？」有高達81.5%的網友認為不好（24.8%不太良好，56.7%非常不好），僅17.1%認為良好（14.1%還算良好，3%非常良好）；問題二「網路聲浪認為殺警刑責應加重，你的看法是？」，「贊成」獲得了壓倒性的89.3%，僅8.2%的網友投反對（3.2%不太贊成，5%非常不贊成）；最後在問題三「你認為應該加強哪些面向來保護執勤員警？」，「用槍教育」以66.2%獲得第一，「防衛武器」、「敵情觀念」則分別以64.6%和47.6%名列第二與第三。