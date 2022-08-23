台南殺警案兇嫌林姓男子（中，黑衣者）今凌晨在新竹被逮捕。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面，當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾(中)。（警方提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區昨（22日）發生襲警案造成2名警員殉職，林信吾逃亡17小時於新竹遭逮，林信吾為是台南明德外役監逃犯，1周前從明德外役監逃獄，網友見到新聞後於PTT發文質疑：「外役監門檻是不是太低」，貼文一出引起熱議，鄉民紛紛怒喊：「就是渡假村啊」。

網友於PTT發文質疑：「役監門檻是不是太低」。（圖／翻攝PTT）

有網友於《PTT》Gossiping看板發文以：「外役監門檻是不是太低」發文，他表示外役監通常會讓受刑人在沒有監獄人員監視，也沒有上手銬腳鐐的情形下，於室外工作，他憤怒寫下，就是因為這樣有更多機會逃跑，而這次殺警案的凶嫌就是外役監逃跑的，109年監察院就曾要求外役監改進，如今卻因林返家探視後未返回監所，釀下殺警奪槍憾事。

該網友質疑，109年時1名連姓受刑行人從外役監逃跑，當時他遭警察攔車，還開車衝撞警方，而該名受刑人有公共危險、搶奪、搶劫、逃亡軍法案、詐欺、重傷害及非業務致死等多項前科，都能符合外役監資格，而這次殺警案的凶嫌林信吾有竊盜、強盜前科，同樣也能申請外役監，讓他不禁直呼：「外役監門檻是不是太低」。

文章曝光後，引起鄉民暴動：「主要是給權貴犯人爽的」、「比當兵還自由」、「是監獄人太多開放逃跑嗎？反正再叫警察去抓就好」、「被害者人權在哪」、「強盜犯罪還可以放假回家」、「就是渡假村啊」、「而且這個強盜罪判8年才服刑1年就能到外役監」、「就是渡假村啊，去查一下有多少政商人士待過就知道了」。