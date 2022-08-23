國發會日前公布最新人口推估報告，國人生育率持續下降，今年總生育率可能創下歷年最低的0.89人，一名網友在網路上表示，現在物價、房價高漲，養小孩花費只會越來越高，就算夫妻月收10萬還是不夠用，不明白為何還是有人想生，對此，過來人們分享養小孩過程非常幸福，生了沒後悔過。

一名網友在PTT好奇發問為何要生小孩，表示看過許多夫妻用盡一切方法只為了懷孕，但現在物價不比從前，假設一對夫妻月收入8至10萬元，先噴2萬元房租，再扣掉基本生活開銷，錢已所剩不多。

原PO表示，加上每個月還要存錢以備不時之需，算一算一個月沒剩多少錢，也無法有什麼娛樂或出去玩，「總不能整天讓小孩在家玩平板，出去就是去公園，這樣也很可憐，所以沒賺多少錢還硬要生小孩是在想什麼？」

對此網友紛紛留言，分享生小孩、養小孩的心情，「因為生小孩這件事，是倒吃甘蔗啊」、「剛生真的很花錢，但育兒蠻開心」、「因為養小孩過程非常幸福，看你周遭就知道，要不然大家都傻瓜嗎」、「一種人生經歷」、「喜歡小孩啊！」、「多了一個伴陪我一起逛街、看電視劇、出去玩、聊天」。但也有人認為，「錢夠多才有機會享受養小孩的樂趣」、「沒想那麼多，結婚生子就是人生的規律」。