82歲的梁先生，1年內尿不出來的狀況已有2次，經檢查發現攝護腺已增生肥大，宛如一顆棒球。專家表示，隨著高齡化社會來臨，攝護腺肥大成為泌尿科常見的男性疾病，自50歲起，高達半數的男性都會開始出現惱人的下泌尿道症狀。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出，攝護腺位於膀胱的出口下方，隨著年紀增長、慢性發炎、男性荷爾蒙的刺激逐漸增生肥大，自50歲起，高達半數的男性開始出現惱人的下泌尿道症狀。攝護腺肥大的治療主要依據患者的身體狀況、臨床症狀以及攝護腺大小選擇。若藥物療效不佳，因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、攝護腺肥大血管破裂引起血尿、尿液滯留需要放置導尿管、腎臟功能損傷的患者應接受手術治療。

許多高齡攝護腺患者擔心年齡、心肺及凝血功能不佳的問題，懼怕接受手術治療。張雲筑提到，近10年來，攝護腺內視鏡手術或微創治療方式，目的為降低傳統手術方式風險，其中雷射手術治療因手術時間短、出血量少，可讓患者短暫停用或繼續服用抗凝血藥物的優點，適合高齡且有心血管疾病患者。

攝護腺雷射手術治療又分為汽化術、切除術與剜除術。張雲筑表示，攝護腺剜除術的過程如分離橘子的果肉和果皮，找出攝護腺的肥大區與周邊區的交界，將所有增生組織剝離後，絞碎並吸出膀胱，文獻統計其併發症與再手術率低於汽化術及切除術。

張雲筑表示，銩雷射攝護腺剜除手術的治療，以雷射剜除術搭配內外尿道括約肌完整保留的手術方式，其術後發生排尿功能障礙、漏尿、急尿及併發症的機率極低，且患者在意的性功能亦不受到影響。攝護腺肥大年紀愈大症狀愈明顯，甚至嚴重影響生活品質，倘出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等問題時應及早就醫檢查，找尋最適當的治療方式，才能解除男人痛苦的下泌尿道阻塞危機。