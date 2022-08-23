台南昨（22）日發生駭人聽聞的恐怖殺警案，國民黨新竹市長參選人林耕仁指出，儘管兇嫌已落網，但一切還沒結束，他主張「速審速判，唯一死刑」，希望藉此還殉職員警公道，遏止重大犯罪。

林耕仁今日在臉書表示，殺警案的兇嫌是在新竹落網，一早他就與議會同仁們一同前往市警局，感謝、慰問執行任務的員警們，因為有他們辛苦的枕戈待旦，英勇圍捕兇嫌，才能守護城市安全。

林耕仁認為，安全的環境是城市繁榮的根基、安心的生活是市民朋友的期待，日前他提出的安心新竹政見中，就特別提到要構建完整的社會安全網絡，結合警察、社會、衛生、教育等單位，在各方面協助強化保護機制，確保婦女幼童們在每個角落都能夠安心生活。

針對台南殺警案，林耕仁嚴肅主張「速審速判，唯一死刑」，且要快速執行槍決，還殉職員警公道、遏止重大犯罪，他並承諾會肩負起守護新竹的責任，「遏止暴力犯罪，打造安心城市！」