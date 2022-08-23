時光飛逝，轉眼間時序也將邁入9月。命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享，2022下半年12生肖的運勢排行榜，其中前三名依序為生肖馬、牛、雞，不僅正財、偏財運都不錯，工作表現也非常突出，深受上司與同事們喜愛。

TOP12生肖虎：太歲正當頭，萬事小心

虎年為生肖虎的本命年，即是「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。

工作方面，容易受一些小事而影響心情，因此工作上若要做重大決定，記得一定要理智判斷，有時太過情緒化反而容易做出奇怪的決定，如果拿捏不定建議找幾個信任的前輩談談，或許有所幫助；財運方面，容易有衝動消費的情況發生，切記不要因一時慾望，買下不需要的東西。

TOP11生肖蛇：健康過勞，刑害落入

虎年為生肖蛇「刑太歲」及「害太歲」之年，身體健康要特別當心，可能因失眠導致身體出狀況，甚至有點過勞傾向，多多少少影響工作表現。若身體不適就應該以健康為主，盡早就醫治療，休息是為了走更長遠的路。

工作方面，想變動工作者建議先按兵不動，等待適合的機會出現再離職跳槽；財運方面，保守理財是上上策，不宜做重大投資。

TOP10生肖猴：沖到太歲，容易破大財

虎年為生肖猴「沖太歲」之年，加上「大耗」凶星落入，容易大破財，不可道聽塗說亂投資，也不宜創業，當心投資失利。

工作方面，容易因家庭關係影響工作表現，若有困難一定要請求支援，不要什麼事都自己扛，不僅把自己搞得很累，還會影響工作進展。

TOP9生肖豬：合久必分，當心小人

虎年生肖豬「合太歲」，加上破太歲擾亂，容易合久必分，不宜亂變動或談判。

工作方面，你背負著重大責任，又要求自己只准成功不許失敗，結果把自己逼得喘不過氣，雖然前期會覺得壓力很大，但耐心應對最終能得到想要的結果，不過還是要注意健康狀況，不要太過勞累；財運方面，不宜合夥，簽約、併購也要把合約看仔細，以免看錯條約賠大錢。

TOP8生肖龍：耐心應對，溝通欠佳

生肖龍下半年在工作上會一直花費心力對外解釋自己負責的部份，偏偏容易遇到聽不懂的人，進而產生「一直在溝通，好累」的感覺，你需要多點耐心應對工作上的人、事、物，才不會影響工作時的心情。

財運方面，容易衝動行事，需保守理財。

TOP7生肖兔：吉凶參半，不宜變動

生肖兔下半年吉中有凶，選對路就能往吉走，選錯路便往凶走。

工作方面，你對自己太嚴格了，需要用比較放鬆的心態去看待工作上的任何事，其實你已經表現很好了，不必再過度要求完美，而且心情太過緊繃反而更容易得失心太重，另外想變動工作者，建議先緩緩，不要衝動行事；財運方面，好好理財會有好成績。

TOP6生肖鼠：結束沖煞，超越過往

生肖鼠結束兩年犯太歲，虎年也沒有吉星或凶星落入，因此運勢較為平淡，不過整體運勢要比過去好很多。

工作方面你備受重視，不過責任越大負擔越重，無形之中可能給你帶來很大的壓力，其實不用這麼嚴肅，好好享受現在的工作機會，不僅能幫助你在工作上獲得更高的成就，身心也不會被壓的喘不過氣來，相信自己，開心自在就好；財運方面，雖然正財運還不錯，但若想增加一些新的財路，可以研究一下投資理財。

TOP5生肖狗：投資成功，靈感湧現

生肖狗下半年創意湧現，工作能力漸漸受到肯定，上司們也會希望你把自己的格局再做大，因此若有升遷機會千萬不要錯過，或許你可能感到害怕，但你要相信自己是有能力的，而且這個機會可以讓你學習到更多事物，值得嘗試。

財運方面，若對投資有一些想法，可以稍微研究有興趣的項目，可能會有一些心得。

TOP4生肖羊：貴人湧現，擺脫苦難

生肖羊下半年除了靠自己的努力外，工作上也會有貴人相助，若遇到工作職責分配不當，或權力鬥爭等情況時，也會有人出面相挺，只要記得保持中立、對事不對人，就可以順利應對任何衝突，另外想變動工作者，適合由朋友牽線介紹，反而會比自己找工作還順利。

財運方面，可以找一些投資資訊，了解過後若覺得適合可多做投資。

TOP3生肖馬：偏財十足，喜慶臨門

生肖馬下半年的工作表現備受大家關注，工作能力也被上司看在眼裡，不過也因為你在工作上表現太亮眼，有些人可能會覺得不平衡，當然你不用太過在意，只要保持自己的實力即可，若太在意小人的流言蜚語，反而容易影響你的工作效率，另外也要對自己有信心，不要隨意讓人混淆你的工作道德心。

財運方面，有還不錯的偏財運，偶爾可以買刮刮樂試手氣。

TOP2生肖牛：紅鸞心動，魅力無限

生肖牛下半年有紅鸞星落入，因此人際關係與桃花運都很不錯，也因為你在工作上表現突出，上司與同事們都非常欣賞你，雖然你認為自己的表現還沒有達到心目中的標準，但其實你已經是很好很棒了，不要對自己太過的嚴格，另外，下半年有機會接受一些新的事項或任務，好好嘗試，有機會開眼界並得到不錯的收穫。

財運方面，正財運還不錯，可做一些保守投資，讓財運穩定發展。

TOP1生肖雞：吉星共伴，表現亮眼

生肖雞下半年受到「紫微」及「龍德」兩顆吉星共伴，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。

工作方面，你們有越來越成熟的感覺，同時也備受肯定，同事與主管都對你讚不絕口，但切記不可過度驕傲，可以肯定自己但不能因此而自大，根據工作需求再進修，也能為你加分不少，另外想變動工作者，可以留意別人主動邀約面試的工作機會，他們是因為看中你的能力所以想合作看看，可以多聊聊；財運方面，從事業務相關工作的生肖雞，業績會蒸蒸日上。