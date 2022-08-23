大甲高中今年榮獲全國科展兩個學科第一名，25日將接受總統接見鼓勵。（大甲高中提供）

大甲高中農業與食品學科作品「福木葉萃取液應用於生物除草劑之可行性評估」及工程學科作品「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」，代表台中市參加今年全國科展雙雙榮獲該科第一名，並獲選參加明年台灣國際科展（TISF），同時榮獲全國科展學校團體獎第三名及大會TDK特別獎，將於25日於總統府接受總統接見。

校長高榮利說，今年全國科展，大甲高中團隊作品強調實作性及生活應用，需以實體成品輔助說明；透過嚴謹有條理說明研究的特色及成果，展現作品結合生活、友善、節能與創新的亮點。

榮獲農業與食品學科第一名的紀宜辰、沈育緯及陳韋儒同學，觀察到學校川堂兩側種植的福木，發現福木下完全無雜草生長引發好奇心；經生物科阮季芷老師指導下，在文獻搜集過程中發現「植物相剋」這個議題，是植物為生存演化出的一種競爭策略，開啟褔木萃取液作為生物除草劑的研究過程，藉此解決田間雜草困擾。

榮獲全國科展工程學科第一名的彭子瑜、黎昱君及楊仲宇同學，因興趣進入陶藝社，在電窯燒製作品過程發現，要達到1250℃需燒製8~10小時，除時間久也相當耗電，發想是否可以縮短時間，並用比較節能方式來燒製，展開以家用微波爐搭配自製集熱盒燒製陶瓷的研究。

經數學科老師黃嘉男，以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，榮獲全國科展第一名。研究結果以家用微波爐搭配自製集熱盒可於26.5分鐘燒結陶瓷上釉作品，與傳統電窯需要近10小時相比可大幅縮短燒製時間，電費可省電90％，燒製時間能節省94％，符合現代科技強調節能、省時、環保的永續精神。

高榮利強調，大甲高中兩件科展作品，已獲選參加2023台灣國際科展（TISF），將與20多個來自歐、亞、美、非等洲之各國代表學生進行科學研究成果交流及競賽。2件作品代表中市參加全國科展，雙雙榮獲第一名及學校團體獎第三名，顯示學校對科學教育的重視。