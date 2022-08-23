花蓮縣豐濱鄉公所27日將在現為豐濱鄉靜浦國小校區，舉辦「阿美族Cepo＇戰役」145周年追思致敬活動，和族人後代們一同緬懷壯烈犧牲的英勇烈士；圖為2015年辦理137年阿美族Cepo＇戰役紀念活動。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

1878年，台灣東海岸阿美族部落與清軍爆發衝突，造成部落160名族人壯烈犧牲，是今日的「阿美族Cepo＇戰役」，也是一般俗稱的「大港口事件」，花蓮縣豐濱鄉公所27日將在現為豐濱鄉靜浦國小校區的Cepo’戰役遺址，舉辦145周年追思致敬活動，和族人後代共同緬懷英勇的烈士們。

豐濱鄉長江莉婷表示，這段「阿美族Cepo＇戰役」是原住民保衛土地家園、維繫族人生存，可歌可泣的長期抗爭歷史，但在台灣史中卻一直被忽略的。因此，豐濱鄉決定在今年度擴大舉辦145周年追思紀念活動，希望藉此邀請族人重回事件發生地，喚醒腦海深處模糊的記憶，重繪被忽略的抵抗外族英勇事蹟，同時也期望讓更多人了解這件在原住民族歷史上不可被遺忘的事件脈絡。

豐濱鄉公所27日將在豐濱鄉靜浦國小校區舉辦「阿美族Cepo＇戰役」145周年追思紀念活動，鄉公所表示，靜浦國小校區前身為的Cepo’戰役遺址，屆時將邀集參與戰役的八大氏族（Pacidal太陽、Monali'茅草、Cikatopay大葉山欖、Cilangasan奇拉雅山、Sadipongan鳥巢、Cunang 木舟、Ciwidian水蛭、、Foladan月亮）的後人們一同巡禮，向逝去的英勇先族人懷思吟唱、致敬獻花。

豐濱鄉公所也會邀請Cepo＇戰役阿美族觀點的論文作者蔡中涵，分享他多年來的資料蒐集與專題內容，重繪原住民族主體及重要性的論述立場，盼能藉此讓族人在緬懷歷史血淚的同時，也能團結感情，重視並珍惜部落的文化與歷史。