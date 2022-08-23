嘉義市政府加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即日起正式接受申請。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即日起正式接受申請。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為振興地方觀光產業，配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即日起正式接受申請，由於觀光局補助預估9月就會用光，市府此時推加碼，在地觀光旅宿業普遍認為，即使過了暑假旺季，仍可維持團旅熱度。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，本次補助對象是旅行社業者，每團至少10人以上，每團補助2萬元，希望業者串聯嘉義市「食宿遊購行」，行程必須是2天1夜以上行程，並安排嘉市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐擇一在嘉義市用餐，每家旅行社補助上限為30團，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止，預計將帶來約1.5億元觀光產值。

針對市府提出的加碼團旅補助方案，可樂旅遊指對業者來說是一項福祉，嘉義市富有多元人文與觀光價值，如有補助案加持，旅遊業有更充足的資源可規畫旅遊產品，將遊客帶回「嘉」，創造最大觀光效益。

雄獅旅遊也說，去年市府補助方案已為嘉義旅遊帶來正向觀光成效，雄獅今年更規畫嘉市在地文化深度導覽及周邊景點，並結合森鐵遊程，期許與市府的合作，能延續旅遊熱度。

嘉義市長黃敏惠表示，面對疫情的衝擊，市府振興觀光產業不遺餘力，包含今年推出4000萬元團體旅遊補助預算，近3年加碼旅遊補助累計達1億500萬元，目的是要鼓勵民眾到嘉義市旅遊消費，一起振興嘉義市的經濟。