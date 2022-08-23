農曆7月總是人心毛毛，一點風吹草動總不禁讓人過度聯想。有網友就在臉書發文表示近日在醫院照顧長輩，待了2天都沒發現異樣，突然接到住院的長輩來電說，「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」，讓他嚇得背脊發涼。

一名網友在臉書社團●【爆怨公社】●發文，表示自己這幾天在病房照顧住院長輩，只是離開病房一下，長輩就突然打電話問他，「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」讓他瞬間背脊發涼，原po解釋「因為我待了2天完全沒有發現符咒的存在，尤其現在又是民俗月心裡更是毛毛的。」

接到長輩的求助電話後，原po立即返回病房查看，確實發現病房落地窗中央的窗框上貼著一張「黃色符紙」，他走近一看，上頭寫著「窗台請勿放置物品」，讓他哭笑不得並在貼文下方留言「幹嘛用黃色啦」，結束一場虛驚。

網友在醫院窗戶驚見「黃色符咒」，嚇到背脊發涼 （翻攝臉書爆怨公社）

貼文一曝光網友們爆笑留言「長長的……警示標語」、「充電器還放在窗台！」、「別擔心..我阿嬤是大半夜直接當我面，讓我拿椅子給人家坐招呼人」、「你這照片畫質比我心裡更毛」。