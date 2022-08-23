衛生局協調衛生福利部花蓮醫院，在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪泛舟救護工作。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

今夏花蓮持續出現高溫，玩水消暑成了暑假最受歡迎的活動，也因疫情降溫，秀姑巒溪泛舟活動人氣回籠，不過戶外活動仍存有風險，因距離泛舟點最近醫院車程仍須費時50分鐘，衛生局醫療團隊今年到奇美部落和長虹橋畔設置行動醫療站，已緊急醫療處置26名遊客，多以擦傷、鈍挫傷爲主，及時搶救降低遊客事故風險。

受惠疫情降溫、加上國旅補助住宿助攻，秀姑巒溪泛舟活動人氣旺，業者估計目前每天平均約2千人下水，即使晴空萬里、紫外線危險級，遊客仍不減興致，遊客下水前也會先看泛舟安全教育影片，提醒遊客防曬、泛舟過程注意事項，還有意外發生處置等。

衛生局長朱家祥表示，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近的衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，車程仍須費時50分鐘。為增加緊急醫療處置的可近性與即時性，協調衛生福利部花蓮醫院，在奇美部落、長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

朱家祥說，醫護團隊有1名醫師、2名資深護理人員、1名緊急救護技術員和救護車一輛，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客緊急救護處置。

朱家祥感謝衛福部花蓮醫院連續14年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全，提供即時緊急醫療處置。以往曾因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，必須後送到豐濱原住民分院甚至花蓮市的醫院就醫，而容易錯過黃金搶救時間。自從配合遊客集中的中、下游水域設置2處行動緊急醫療站之後，適時降低遊客事故發生時危及生命的風險。

朱家祥鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。同時提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病者、長者，可能過於刺激，建議要量力而為。