大陸自然資源部國土衛星遙感中心利用高空衛星，對大陸第一大淡水湖鄱陽湖進行遙感監測。資料顯示，鄱陽湖湖體面積明顯「縮水」，從將近4000平方公里萎縮到600平方公里以內。

大陸央視新聞23日報導，此次遙感監測是從距離地面600公里外的高分系列衛星拍攝完成，解析度優於1公尺。這兩張衛星遙測圖分別是今年4月和8月22日拍攝的鄱陽湖，湖體面積4月達到將近4000平方公里，現在只剩下不到600平方公里，對比非常明顯。

大陸自然資源部國土衛星遙感應用中心工程師杜磊表示，鄱陽湖萎縮非常厲害，水面變窄很多，同時水的顏色也從第2季的藍色變成淡黃色，在鄱陽湖北部和長江的連接處，水面也明顯變窄，湖底露出形成沙洲。整個北部由於湖面萎縮，湖區甚至像一條河。

杜磊指出，在鄱陽湖的主湖區部分，可以看到湖面萎縮依然是非常厲害，大片的湖底露出形成沙洲，甚至在沙洲上都長出了綠色植被。另外有的小河由於乾涸，甚至到了斷流的狀態。

報導說，長達60多天的乾旱少雨天氣讓鄱陽湖的面積急劇減少，7月以來高溫天數明顯增多，氣象乾旱進一步蔓延加劇，今年已成為1951年有記錄以來鄱陽湖最早進入枯水期的年份。

報導指出，由於長期高溫少雨、蒸發量大，出湖水量明顯大於入湖水量，湖區水位持續下降。目前，鄱陽湖區575平方公里的水體面積、14億立方公尺的容積，比去年同期分別減少2385平方公里、91億立方公尺。