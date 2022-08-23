為保障毛寶貝飼主權益，新北市動保處會不定期前往各大寵物食品賣場稽核，今年截至7月底已稽核173件寵物食品，包含飼料、罐頭及各式點心零食，共計6件寵物食品、用品外包裝不符規定，皆已限期改善，若再有不符規定的狀況，就會依法開罰。

新北市動保處指出，今年111年截至7月底稽核173件寵物食品，共計6件未依規定中文標示產品資訊，皆已限期改善，上述商品如再發生標示未符規定將依動保法第29條第1項第8款，處新台幣3萬至15萬元以下罰鍰。

動保處說，今年5月接獲通報蘆洲區某寵物食品公司，貓飼料經抽驗有保存劑及抗氧化劑超標狀況，故下令將712包進口貓飼料回收銷毀，截至6月底則接獲民眾檢舉寵物食品案件共18件，業者經勸導後均已改善或自行下架。

動保處強調，依據動物保護法規定，要販售寵物食品、用品應事先在行政院農委會寵物食品申報網完成申報，並將清楚的中文標示貼在商品外包裝上，且要遵守「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，確認產品中微生物、重金屬及有害物質殘留符合規定，宣傳時也不得誇大，包含國內製造、加工或輸入寵物食品，都必須按照上述規定申報。

動保處也提醒，飼主購買寵物食品時也應確認外包裝標示和注意事項，避免毛寶貝吃到有問題的寵物食品而影響健康，若發現有疑義的產品，也可致電動保處諮詢。