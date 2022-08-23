中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄以E級上圍和甜美、俏麗顏值狂圈粉，讓她成為不少網友心中的女神，日前才以中空禮服火辣現身簽書活動，不吝嗇放送福利的她，則再曬側身挖洞的辣照，而大尺度的真空上陣，使她轉身露邪惡圓弧線，解放好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林襄日前展現誠意，火辣身穿中空禮服火辣出席簽書活動，真空上陣的她，前後只有2塊布擋住，一側身就可以看到傲人E級上圍的圓弧曲線，一個大動作就逼近走光邊緣，林襄在簽書會上也展現親民作風，大方和粉絲拍照、玩遊戲，用行動回應「襄民」的力挺。

不吝嗇放送福利的林襄，今（23日）下午則再曬側身挖洞的辣照，以短版針織上衣和貼身裙入鏡，真空上陣的她，轉身露邪惡圓弧線，解放有料身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，辣照讓同為啦啦隊的巫苡萱、李恩菲、曲羿也凍未條，大讚林襄太美，「看著看著就流口水了」。

高人氣的林襄還紅到日本，她和日本Playboy週刊合作，推出首個寫真集作品，並在IG分享性感照，透露22發行的週刊中有她，希望粉絲多多支持。