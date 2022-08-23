新的學年度即將開學，國立清華大學今透過臉書粉專宣布，成立「學生家長專區」，讓家長們更了解學校，以及學生們的相關問題。結果網友留言酸爆，一致認為都念到大學了，還需要家長來操煩這些問題嗎？別助長「巨嬰」養成風氣。

清大在臉書宣布，家長專區包括新生資訊、生活相關、學生輔導、經費申請及教務等。小編特地解釋，之所以設立家長專區，是因為校友建議參考麻省理工、史丹佛等知名大學做法，讓家長們更了解學校運作。

9月5日將舉辦新生家長座談會，學務處也整理了歷年家長們關心的問題，如交換學生要花多少錢、宿舍配置等，讓無法前來參加的父母，能從網路上看到相關資訊。

不過大部分留言質疑，國立大學的學生難道需要家長去擔心這些嗎？是不是自己消化後轉達，「這麼基本的事，頂大學生自己不會處理？還要出動上網能力比不上年輕人的家長嗎」。

有人開酸「國立媽寶大學」，甚至實際操作後發現家長專區介面簡潔，還比學生專區好用，會不會以後都是學生上來；校方也許希望小孩5歲開始使用，由家長從小培養進入頂大的專業。

根據《TVBS新聞網》報導，清大強調，座談會每年重點不外乎告知家長「從今天起放手，孩子很聰明，可以自己來」，專區只是彙整家長常問的問題，讓家長們提早準備。