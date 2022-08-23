水產加工及物流運籌中心設在台南市將軍漁港旁。（市府提供／洪榮志台南傳真）

全台唯一由地方政府推動的「水產加工及物流運籌中心」，日前在台南市將軍漁港旁的工程預定地舉辦動土典禮。市長黃偉哲表示，該水產加工及物流中心能為台南的水產養殖業打一劑強心劑，透過增加冷鏈加工量能，提升台南水產競爭力，讓台南的優質水產能夠賣到更遠的地方，期盼工程盡速完工，幫助台南市的漁民創造產業新契機。

黃偉哲還說，台南市是國內的養殖重鎮，水產養殖面積更是全台第一，包括虱目魚、台灣鯛、石斑等都是大宗漁產。「水產加工及物流運籌中心」完成後，能夠協助在地漁產品的冷凍加工，改善漁民收入，特別感謝農委會漁業署補助計畫經費，以及台南市議會的支持，讓工程能夠順利推動。

農委會主委陳吉仲也指出，台南是全台虱目魚、台灣鯛等漁產的重要產地，水產冷凍加工中心運作後，能夠幫助維持水產的優良價格，漁業署除了補助計畫經費1.44億元的一半之外，未來其他的加工設備也會全力支持，讓台南所有辛苦養殖的漁民，維持好的收入水準。

台南漁業青年聯誼會會長施宏宜認為，水產加工物流中心完工後，可以幫助台南年輕一代的養殖業者打造自有品牌，對於推廣台南優質產品非常有幫助。

市府農業局強調，水產加工及物流運籌中心計畫分兩階段，第一階段「智慧水產示範基地」，利用基地1／4土地（0.43公頃），興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費1.44億元，已獲漁業署補助1／2，興建完成後將以營運移轉的方式委託民間機構經營，預計每年可處理水產達4300公噸；至於第二階段「水產加工轉運樞紐」，將利用剩餘1.27公頃土地發展物流中心，促進養殖產業升級。