頭皮有味道是許多民眾日常的小困擾，為減少、消除味道，不少人會加強洗頭，或用味道較香的洗髮乳，不過這些方法真的有用嗎？日常該如何保養以減少頭皮味道？皮膚科醫師指出常見原因，並提醒，若頭皮真有異味或出現頭皮癢、刺痛等，勿因此貿然加強清潔，以免加重頭皮正出現的症狀，應先就醫了解原因以利治療。

美麗信義皮膚科醫師曾奕騰表示，頭皮會有味道很常見，但若有正確洗頭仍有明顯味道，就應留意並就醫。他表示，頭皮的味道視個人身體狀況、保養和清潔、外在環境有所不同，原因含流汗、皮脂腺的油脂分泌、皮屑及角質代謝等，頭皮上的細菌、皮屑芽孢菌等共生菌也扮演一定角色，共生菌將汗液、油脂、角質代謝時也可能產生味道；另外，若頭皮有受傷、發炎、或其他皮膚疾病，導致細菌感染如毛囊炎、疔瘡、或是頭癬等黴菌感染，頭皮出現分泌物時也容易有味道。

●頭皮有味道該多清洗？醫：別貿然加強洗頭

許多民眾為了頭皮健康、無異味不發癢，會特別加強頭皮清潔，曾奕騰表示，勿不明就裡貿然加強清洗，頭皮清潔過多過少都不宜。他說，台灣氣候潮濕，普遍民眾適合約1～3洗一次頭，1天最多洗一次，除非在太陽下工作、打球、運動有大量出汗出油，才適合超過一次，否則保護皮膚的油脂易被過度沖洗而失去屏障。而超過3天沒洗就有可能因過多油脂、汗液等使得頭皮產生味道，醫師也遇過10天洗一次頭的民眾，自然除了有味道外也容易有發癢的情況，洗頭太多太少都不好。

圖/ 今健康提供

●頭皮有味道洗髮乳怎麼挑？醫：留意頭皮狀況

曾奕騰也說明，洗髮乳的選擇有兩大原則，一是可以洗淨頭髮及頭皮，二是洗頭前後不會有乾癢刺痛等症狀。一般而言，頭皮健康的民眾可選擇市售的洗髮乳，在正常管道中販賣的洗髮乳通常都是經過檢驗的合格產品，使用後就看頭皮狀況，若無不適就可繼續使用，若出現癢痛等不適或加重原先症狀則建議更換。

洗髮乳自然也是鼓勵成分越簡單越好，標榜「比較香的」等特殊需求的洗髮乳，當中加強味道的成分是有可能對皮膚帶來刺激或過敏的機會，頭皮有受傷或有發炎狀況的民眾就需特別留意。若是頭皮較易出油者，可挑選去油力較強的洗髮乳，但若非如此也不必特別選用。針對乾癬、脂漏性皮膚炎等族群，若不清楚是否適合自己，也可以看診時攜帶詢問醫師。

●洗髮乳不能有「矽靈」？醫師破迷思

曾奕騰表示，「洗髮乳不能有矽靈」這迷思在許多人的心中根深蒂固，矽靈汙名化的標籤存在已久，事實上矽靈（矽靈油）這種人工合成油類，可以讓頭髮較滑順減少毛躁，且很容易就可用不含潤絲的洗髮精洗掉，目前沒有研究能確切指出矽靈會造成頭皮刺激、落髮或癌症。

他表示，從醫學研究來看，頭皮症狀本來就和矽靈無關，大多是其他疾病造成，如脂漏性皮膚炎、乾癬、發炎等，沒有獲得正確診斷和治療，症狀自然不會好。

●醫教6招助降發炎、減異味

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頭皮味道和健康狀況息息相關，雖說有味道是正常的，不過若要避免，曾奕騰建議，以「避免身體發炎」著手，1. 規律作息避免熬夜。2. 減少抽菸酗酒等對不利健康的習慣。3. 日常多運動，以適度紓壓。4. 均衡飲食，並盡量以低油鹽糖、多蔬果及原型食物為主，減少吃加工食物的頻率。5. 勿為了止癢、止味道等而貿然加強清潔。6. 若頭皮異味難解，應先就醫檢查，以利治療改善。

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