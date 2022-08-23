全球經濟將面臨衰退風險，華為創辦人任正非示警，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求獲利，「活下來」是最主要綱領。他認為，華為要縮小戰線，集中兵力打殲滅戰，提升盈利，邊緣業務全線收縮和關閉。

《第一財經》報導，任正非周一（22 日）在華為內部論壇發表一篇名為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。

任正非在文中提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證度過未來三年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

他說，「華為對未來過於樂觀的預期情緒要降下來，‍‍2023年甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領‍‍，有質量的活下來，每個業務都要去認真執行。」

任正非強調，華為的生命喘息期就是2023年和2024年，這兩年能不能突圍，現在還不敢肯定，‍‍所以一定要講實現，‍‍尤其在進行業務預判時，不要再抱幻想，講故事騙公司，損失要從你們的糧食包中扣除，‍‍首先要活下來，活下來就有未來

本月 12 日，華為低調在官網發布財報，上半年營收為3016 億元人民幣（下同），淨利潤率 5.0%。其中電信商營收為 1427 億元，企業業務 547 億元，終端業務 1,013 億元。

相較去年上半年，華為電信商業務的營收為 1369 億元，企業業務 429 億元人民幣，消費者業務 1357 億元。從三大主營業務的數據來看，華為運營商以及企業業務收入分別增長4%和27%，但終端業務下滑25%。

據市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為手機在400美元以上價位的市占率從2020年13%降到2021年6%。雖然華為依然保持全球第三的排位，但市場版圖被蘋果和三星大幅擠壓，華為5Ｇ手機功能受限導致市占大幅流失。