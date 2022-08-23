交通部觀光局7月15日推出悠遊國旅補助方案後，民眾使用熱度維持高檔，觀光局推算經費使用狀況後，今日宣布9月8日為自由行住宿補助最後一天，官網燈號也轉為紅燈。

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過7成的「紅燈」。

觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢，提醒民眾如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

本次參與悠遊國旅的旅宿業者達9800餘家，超過前年安心旅遊的9500家。觀光局表示，悠遊國旅振興方案團體旅遊優惠方案以及觀光遊樂業入園優惠仍持續進行中，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享入園優惠。