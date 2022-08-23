美女名醫提告指責同是醫師的老公，聘請前女友黃姓女子到自家的診所工作，還一起到韓國、日本同遊，她要求黃女及老公賠償100萬元，台灣高等法院駁回上訴，認定黃女破壞婚姻情節重大，判黃須與男醫連帶賠償40萬元。

另美女醫師提起離婚訴訟，指責同是醫師的老公，聘請前女友到自家的診所工作，還一起到韓國、日本同遊，一審駁回她請求，二審台灣高等法院認定，婚姻已無回復之望，逆轉判准，上訴後，去年最高法院駁回定讞。

美女名醫主張，老公對她亳無信任、尊重、經常出言羞辱她，在診所員工面前給她難堪，且疑神疑鬼，找徵信社跟監，並到她工作處所查勤，又片面聯繫她之同事、朋友，散佈她外遇等不實消息。

她表示，2018年老公不顧她反對，執意聘請其婚前交往的黃姓女子到他的診所工作，又堅持購屋讓前妻住隔壁，且車男數次謊稱至大陸工作，卻和黃女同赴韓國、日本等地遊玩，她與對方曾簽署離婚協議書，並從前年分居至今。