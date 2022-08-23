為了照顧弱勢家庭，新北市三峽福安宮主委黃宗祥今代表廟方捐贈100萬元善款，給予新北市社會救濟會報專戶，新北市長侯友宜今代表接受，並致贈感謝牌。（蔡雯如攝）

為了照顧弱勢家庭，新北市三峽福安宮主委黃宗祥今代表廟方捐贈100萬元善款，給予新北市社會救濟會報專戶，新北市長侯友宜今代表接受，並致贈感謝牌，感謝廟方攜手做公益。

侯友宜說，福安宮與清水祖師廟、興隆宮並列三峽三大古廟，福安宮主祀福德正神，建廟超過200年，廟方平時熱心公益，主委黃宗祥也是三峽里里長，許多地方大小事務都自己處理，相當熱心，他聽聞市府有弱勢家庭急難救助方案後，二話不說主動提出捐款意願，幫助弱勢。

黃宗祥說，福安宮座落在三峽老街尾，1996年重建時聘請古蹟修復學者李乾朗設計，將採時當作基底、全廟木構採用珍貴黑檀木建造，主殿大樑採取挑高設計，相當罕見，拜廟前的北台灣最大金元寶，重量可達330公斤、高約3.6呎，吸引不少遊客前來朝聖求財運。

黃宗祥表示，廟內成員都希望秉持著取之社會、用之社會的心，回饋地方，未來會秉持著土地公福澤佑民精神，持續做公益，為地方服務奉獻。