台新金(2887)今(23)日舉行第二季線上法人說明會，法人關心今年8月10日台新金盤後鉅額交易處分彰銀，退出190億元的資金用途。台新金總經理林維俊表示，會優先以IFRS 17（國際會計準則17號公報）以及ICS(保險資本標準)等規範，檢視台新人壽是否有資金缺口需要補足，目前主管機關仍試算當中。因此，在上述前提下，若有剩餘資金，將可能進行併購或對子公司增資，或是短期票債的投資。

林維俊表示，目前台新金持有彰銀的股權，已經由22.55%降至5.16%。持股下降的過程：去年處份1.93%股權，交換債保留2.42%，己種特保留2.83%，公開市場出售0.21%，今年8月集中市場巨額交易10%。剩下的5.16%彰銀股權，台新金會依當初承諾，透過交換債、可交換特別股等方式處理。

林維俊表示，受金融市場波動加劇影響，上半年稅後淨利減少，惟台新金控旗下銀行、人壽、證券等子公司第二季核心業務表現仍屬穩健。

台新金控上半年自結稅後淨利新臺幣44.77億元，每股盈餘(EPS)0.32元、股東權益報酬率(ROE)為4.77%，資產報酬率(ROA)為0.35%，每股淨值12.74元。林維俊說明，台新金今年上半年公告獲利44.77億元，一方面受第二季全球經濟情勢進一步惡化影響，通膨壓力加劇、先進經濟體貨幣緊縮、區域地緣政治緊張情勢升溫等諸多干擾，造成金融市場波動加劇。另一方面，去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，以及啟動彰銀處分也產生相關會計處理變動影響，若排除併購案及處分彰銀等影響，稅後淨利的年減幅度縮小至3成內，與主要同業一致。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季資本適足率分別為119.2%及14.6%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及970.2%，授信資產品質維持良好。

在子公司台新銀行存、放款表現方面，企業放款穩健成長，今年第二季全行總放款餘額年成長達5.4%，外幣放款年成長10%，臺幣放款年成長為4.3%，總存款餘額年成長亦達7.3%。信用卡簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達7.6%、6.2%，有效卡數也持續成長已逾411萬張，特店家數逾16萬家持續成長並穩居市場前段班。

子公司台新人壽上半年稅後淨利達14.77億元，因持續推出新產品，加上銀行保險通路銷售動能支持，上半年初年度保費(FYP)收入100.57億元，而上半年總保費收入達168.18億元。子公司台新證券上半年稅後淨利2.28億元，受國內外證券交易市場不穩、台股交易量下滑影響，經紀手續費收入較去年小幅減少。

而受到外界矚目的彰銀經營權爭議所生之訴訟案，林維俊表示，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果，台新金於8月10日向法院撤回對財政部提出的訴訟，雙方爭議和平落幕。台新金也自8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，持股彰銀總額降至已發行股份10.41%。林維俊強調，台新持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股。