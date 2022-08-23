根據全國商業經濟協會（National Association of Business Economics,NABE）周一發布的一項調查，受訪經濟學家普遍認為聯準會不太可能在沒有將經濟推入衰退的情況下抑制住通膨。

72%受訪的經濟學家預期美國經濟將在明年上半年開始衰退，19%受訪者認為美國經濟已經陷入衰退，另有20%的受訪者預期美國經濟不會在明年上半年衰退。

NABE總裁David Altig在聲明中表示，這項調查結果反映成員間對美國經濟情勢的看法有諸多分歧，意味著經濟前景不如以往清晰。

NABE在8月1日至9日進行這項半年一度的調查，共取得198名成員的回覆。

聯準會主席鮑爾上個月在記者會上表示，央行有辦法在不引發經濟衰退的情況下控制通膨。但他也坦承，隨著聯準會被迫大幅升息，這條通往軟著陸的道路已經變得更加狹窄。

根據NABE調查，對於聯準會能在未來兩年內讓通膨率回落到2%目標又不會導致經濟衰退，73%的受訪者回答他們完全沒有信心或不太有信心，只有13%的受訪經濟學家表示他們有信心或非常有信心。