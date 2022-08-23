藍鯨骨骼約有156塊，經丈量頸椎至尾鰭骨骼長度，至少長達約13公尺。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

藍鯨骨骼以3D掃描建模後，先以數位模型組裝及頭骨模擬修復，以利後續骨頭原件的重建參考。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

韓劇非常律師中有許多鯨魚的橋段包含藍鯨等。為了讓民眾體會台灣首例擱淺藍鯨所傳達的重要意涵及價值，海洋保育署與成功大學及海洋生物博物館合作，將以藍鯨骨骼3D建模技術輔助原件修復，再次重現藍鯨骨骼的原貌。預計在明年暑假呈現在國人面前。

海保署表示，2020年元月在台東長濱海岸線發現藍鯨，是台灣第1筆藍鯨擱淺紀錄，因藍鯨於全球數量稀少且樣本珍貴，海保署邀集國內鯨豚相關領域的專家，共同做學術研究，更於去年11月29日與國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，及國立海洋生物博物館，簽署「藍鯨骨骼標本合作備忘錄」，希望能將藍鯨全身骨骼樣本修復重建並組裝後，公開展示，以推廣海洋環境教育及保育觀念。

海保署說明，該擱淺藍鯨雖為幼體，但全長達20公尺，不僅軟骨組織多，頭骨也破碎嚴重，因此修復及保存工作面臨很大挑戰。骨骼必須先蒸煮至完全除肉後，經長時間的反覆去油處理、晾乾及脫色後，待骨頭可典藏於中長期狀態，才能做細部修復及碎裂之大片物件定位，最後上色及預組裝。

為了讓骨頭原件完整被保留並正確組裝，已將全副藍鯨骨骼做3D掃描建模，再以數位模型完成虛擬骨骼組裝，同時也模擬修復頭部的缺骨部位，提供後續骨頭原件重建技術重要的參考依據。

目前成功大學完成前置處理的藍鯨骨骼約有156塊，包含鯨鬚板及附屬漁具繩索，已全數交由海生館做下一階段骨骼細部修復計畫，預計在明年暑假，民眾就可看到藍鯨骨骼於國立海洋生物博物館精彩亮相。