新北市瑞芳區發生貨櫃車翻覆意外，警方已聯繫大型吊車到場，排除翻覆的貨車。（新北市消防局提供／張志康基隆傳真）

新北市瑞芳區發生貨櫃車翻覆意外，新北消防局將受傷的駕駛緊急送醫。（新北市消防局提供／張志康基隆傳真）

新北市瑞芳23日下午發生一輛貨櫃車由於貨櫃並沒有妥善固定，導致翻覆的意外。經新北市消防隊緊急救援，將駕駛送醫急救，新北市警察局瑞芳分局也聯絡大型吊車到場，預計半小時左右可以排除路況。

新北市消防局23日下午3時左右獲報，指在瑞芳區楓子瀨路往省道台62方向，有輛貨櫃車翻覆。消防隊到場後發現，年約60歲的貨櫃車葉姓駕駛已經自行脫困，左手臂骨折，意識清醒。消防隊將其送往台北市台大醫院急救。

新北市警察瑞芳分局也到場，聯繫大型吊車到場，將翻覆的貨櫃車及貨櫃吊起，預計半小時可以恢復現場交通。