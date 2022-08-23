新北市瑞芳23日下午發生一輛貨櫃車由於貨櫃並沒有妥善固定，導致翻覆的意外。經新北市消防隊緊急救援，將駕駛送醫急救，新北市警察局瑞芳分局也聯絡大型吊車到場，預計半小時左右可以排除路況。
新北市消防局23日下午3時左右獲報，指在瑞芳區楓子瀨路往省道台62方向，有輛貨櫃車翻覆。消防隊到場後發現，年約60歲的貨櫃車葉姓駕駛已經自行脫困，左手臂骨折，意識清醒。消防隊將其送往台北市台大醫院急救。
新北市警察瑞芳分局也到場，聯繫大型吊車到場，將翻覆的貨櫃車及貨櫃吊起，預計半小時可以恢復現場交通。
新北市瑞芳23日下午發生一輛貨櫃車由於貨櫃並沒有妥善固定，導致翻覆的意外。經新北市消防隊緊急救援，將駕駛送醫急救，新北市警察局瑞芳分局也聯絡大型吊車到場，預計半小時左右可以排除路況。
新北市消防局23日下午3時左右獲報，指在瑞芳區楓子瀨路往省道台62方向，有輛貨櫃車翻覆。消防隊到場後發現，年約60歲的貨櫃車葉姓駕駛已經自行脫困，左手臂骨折，意識清醒。消防隊將其送往台北市台大醫院急救。
新北市警察瑞芳分局也到場，聯繫大型吊車到場，將翻覆的貨櫃車及貨櫃吊起，預計半小時可以恢復現場交通。
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