2022台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊今年3月在世界二級升降賽擊敗瓜地馬拉、順利保級，9月份在台北市網球中心的室外Show Court球場迎戰香港隊，根據防疫計畫，屆時外隊抵台後只能在飯店及安全管制區內行動，在不影響防疫安全管制區的情況下，大會開放2樓看台及未管制空間提供球迷進場觀賽、替中華健兒加油。

中華隊與香港隊的台維斯盃賽事，預計在9月17日、18日舉辦，由總教練張孝雍率軍，球員代表吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺和何承叡，莊吉生、楊宗樺是經驗老道的好手，吳東霖今年4月收下生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，雙打好手許育修則是今年已收獲9座ITF雙打冠軍，若這次對戰香港能順利奪下勝利，中華將獲角逐世界一級的資格。

香港隊球員代表為王康傑、黃澤林、黃俊鏗、陳珏汛和迪安，其中現年18歲的新生代好手黃澤林備受矚目，黃澤林拿下去年美網和今年澳網兩座青少年男雙賽事冠軍，目前單打世界排名1010位，和1178位的王康傑是香港隊陣中唯二擁有職業排名的選手。

中華網協指出，比賽場地台北市網球中心室外Show Court球場為，因中華隊與香港隊和國際網球總會（ITF）所有執法官員必須依據申請專案特殊防疫免隔離辦法參賽，比賽期間相關人員須居住於隔離飯店與安全管制區內。為不影響防疫安全管制區考量，2樓看台及未管制空間可讓球迷朋友親臨現場為中華健兒加油打氣。