桃園23日新增2673例本土個案，其中65歲以上占7％、18歲以下占22.42％，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日上升28.08％，而較上周二上升20.51％，中央更表示疫情恐開始反轉攀升，呼籲民眾儘速接種疫苗預防。

王文彥表示，昨日中央疫情指揮中心指出，根據本土病例趨勢圖可發現單周確診數11周以來首度升高，疫情可能開始反轉攀升，國內新一波的疫情可能即將開始，呼籲民眾儘早打疫苗、落實防疫措施，做好防疫準備。

王文彥點出，尤其要特別留意相對脆弱且未接種疫苗的嬰幼兒及長者，因此在疫情升溫前，呼籲嬰幼兒及長者都應儘早完整疫苗接種，避免感染後重症或死亡風險，本周市府將再規畫社區接種站提供疫苗接種服務，另外只要符合接種資格對象，亦可前往合約院所預約疫苗接種。

此外，有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共1萬8749人，照護案件累計57萬6520人，已完成57萬2659人，累計完成率約99.3％。截至23日，桃園專責ICU開設38床、收治26人、空床數12床；專責病房461床，收治165人，空床數296床，收治比率約35.8％，醫療能量充足。