國民黨立法院黨團23日舉行記者會，質疑民進黨立委蔡適應服務處前副主任劉文得的親屬，擔任公司負責人時，承攬多件自來水公司工程，2年得標金額高達1億元，有瓜田李下之嫌。對此，蔡適應競選團隊回應，不實指控。

國民黨立委鄭麗文爆料，劉文得的胞弟劉冠毅是富羣工程公司負責人，該公司從2020年4月連續得標、延覽台灣自來水公司許多工程，甚至多數是限制性招標，至2022年5月得標金額已高達1億元，她質疑，蔡適應宣稱幫市民接很多管線，私下讓好兄弟當人頭，要求出面說清楚，為何都是劉家得標。

對此，蔡適應競選團隊執行總幹事林明智回應，國民黨透過黨團記者會含沙射影、不實指控，企圖掩蓋國民黨基隆市長參選人謝國樑，擔任12年立委期間，對於基隆民生用水不作為的事實，並強調蔡適應過去、現在都從未開立過公司，也未收受富羣聯合工程服務有限公司的政治獻金。

林明智指出，劉文得過去曾是服務團隊一員，後來因個人生涯規畫已於今年4月離開團隊，他認為，國民黨大動作舉行記者會，關切蔡適應前團隊成員的家人，不如先檢視自家候選人龐雜的公司經營結構，究竟資本額700萬元的公司如何能借貸1億多元，要求謝國樑針對金星案說清楚、講明白。

富羣聯合工程有限公司也提出聲明，公司純屬一般商業經營，與政治人物無涉，從自來水公司取得的標案均透過公開招標，歡迎外界檢視。此外，公司負責人於2021年3月已由劉冠毅變更為徐慧芬，劉文得從未參與營運，針對不實指控，已研議採取適當法律途徑。