美食-KY（2723）公告2022年上半年度獲利，每股盈餘1.05元，較去年同期衰退71％，主要因為第二季受到亞州市場疫情衝擊，單季每股虧損0.27元，影響上半年整體表現。

展望後市，美食-KY第二大海外市場美國市場，4月至6月間仍持續繳出穩定的營運成長，貢獻可觀的獲利動能。法人指出，受到疫情反覆的影響，兩岸餐飲業者第二季面臨虧損的挑戰多有所聞，對於美食-KY上半年度的獲利下滑，已有預期。但法人也認為，6、7月美食-KY的營收已較第二季的谷底大幅反彈，距離重回年增僅一步之遙，除了看好下半年美國維持穩健成長之外，兩岸餐飲市場也很有機會逐步復甦。在美國及亞州市場同步帶動下，美食-KY下半年的獲利表現可望倒吃甘蔗，漸入佳境。

美食-KY日前7月合併營收16.4億元，與去年同期比較，衰退幅度收斂至1.5％，連續4個月改善。北美市場受惠同店營收成長，7月營業規模已經較疫情前（2019年）同期成長至少20％，占美食-KY合併營收的比重更高達三成。隨著美國市場2023年開始加速展店，美食-KY來自北美的營收比重可望持續上升，朝成為全球性餐飲品牌的目標大步邁進。法人觀察，當地85度C買氣持續熱絡，在比較基期愈墊愈高的情況下，5、6、7月仍不斷繳出優於歷年平均的同店正成長，帶動美國營收連續16個月改寫同期新高。對比去年同期，來客數也維持正成長，並未看到高通膨、高油價帶來的負面效應。