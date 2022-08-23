大陸女星張靜初在港片《門徒》和吳彥祖上演大尺度激情戲，成功打開在港台的知名度，但她剛出道沒多久，就被傳出「專睡導演」讓她一度沒戲拍，卻因禍得福到美國好萊塢拍電影；近年張靜初回歸華人電影，但人氣已不如從前，近日她曬出自己斷食4天後狀態更好的影片，激烈變美方式再度惹議，更有網友諷刺地說「難怪」。

張靜初昨（22日）在小紅書上傳自拍影片，分享近況過得有多充實，花10天時間寫了拍短片的劇本，和工作團隊又相當合拍，一下就結束拍攝讓她非常滿意；另外又替自己報名網路課程，從早上4點到晚上10點，讓她感到每天都能量滿滿又開心。

張靜初最近曬出自己斷食4天後狀態更好的影片，激烈變美方式再度惹議，更有網友諷刺地說「難怪」。(圖/ 摘自張靜初小紅書)

不過，現年42歲的張靜初透露自己正在斷食中，已經第4天了，甚至打算斷食5天，她推薦身體疲勞或是臃腫，可以靠斷食調整狀態，自豪地說在斷食後眼睛變得明亮，「姐姐的顏值回來了」，畫面中還能看到她對著鏡頭展現嫩出水的膚況和下顎線。

許多網友看到張靜初如此激烈的變美方式，再度掀起網友論戰，「姐姐狀態真的肉眼可見的美」、「低血糖應該不適合吧」、「我有個朋友斷食回來，樣子變得好蒼老」、「為了變美可以這樣，難怪啦，和那麼多導演感情好」、「怎麼做到的啊？工作不吃東西會暈倒耶」。