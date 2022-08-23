台南殺警犯嫌於新竹落網，引發關注，代理市長陳章賢23日下午偕同新竹市警察之友會朱彥龍常務理事，至市警局慰勉辛勞破案同仁，感謝警察同仁的努力與付出、堅守崗位，並頒贈破案獎勵金共40萬元。

新竹市刑大副大隊長蘇皇吉還原現場情形，23日淩晨約2時半，接獲台南市警局通報，犯嫌在高雄九如路旁邊搭乘客運北上，可能會至新竹市下車。

接到通報後，新竹市警局局長郭士傑立即召集刑警大隊、各分局刑事警力，共派出13台警車、55名警力，並親自率隊，與台南市警局聯合部署圍捕行動，警政署長黃明昭也到場督軍。

蘇皇吉說，經確認犯嫌為新竹客運站唯一下車旅客，為確保車上其他乘客安全，下令直到歹徒下車、車門關上後，才可進行壓制。過程中歹徒並無發現異樣，警方順利逮捕，並從其背包裡查獲手槍1把、子彈18顆，最後將犯嫌交給台南市警察局偵辦。

郭士傑指出，維護治安為警察人員之本職，對於各種刑事案件的偵辦及查緝，警方都不遺餘力。他也特別感謝市府、警友會背後支持警察同仁，即時給予實質慰勉，對辛勤工作的員警來說，都是最大的肯定，也讓新竹市員警感念在心，繼續為市民服務，也為社會治安付出最大的心力。