上海商銀23日舉辦法人說明會，總經理林志宏表示，今年的營運策略以「數位永續、人才優先」為主軸，上半年主要的業務重點，除了存放款及外匯業務持續成長之外，聚焦於加速數位轉型，以及推動永續發展，而在內部管理方面，則以加強人才招募與培訓，以及強化內控法遵與風管，控制資產品質為重點。

上海商銀同時依據董事會的決議辦理現金增資，將發行普通股3.8億股，以強化資本品質，提高資本適足性。

林志宏表示，在數位轉型方面，從智能金融、普惠金融、場景金融及社群媒體等面向，創新數位金融服務，並提升數位交易與業務比重；在ESG永續發展方面，加強推展永續金融，提高綠色金融業務比重，導入赤道原則，推動節能減碳及綠色營運，並審慎因應氣候變遷的風險與機會，以及持續推動各項社會公益與環境永續活動。

林志宏表示，該行今年上半年的營運有四大亮點：第一、將辦理高資產財富管理業務的傳富理財中心提升為傳富理財部，以擴大組織功能，強化高資產業務與服務；第二、設置北區數位科技創新中心(T8)，加強數位金融的創新，以及吸引數位金融人才；第三、完成「銀核系」新核心系統建置專案的簽約，委託IBM統包建置全新核心系統、更新資訊基礎設施及打造關鍵應用平台，以強化資訊科技競爭力；第四、獲納入MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，以及00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金的成分股。

對於下半年的營運展望，林志宏表示將依循「發展多元核心，驅動數位轉型、強化國際金融、厚植人力資本、創造永續價值」的中期發展策略，繼續衝獲利，從積極拓展綠能電動車、六大核心戰略產業放款與家庭金融、降低資金成本，以及強化信託2.0與財富管理2.0等手續費收入與投資收益著手，並將向金管會申請設立台南市新分行，於台南市設立「南區資訊開發中心」及「南區數位科技創新中心」，啟動新核心系統建置專案，繼續推動數位轉型與ESG永續發展，以及精進內控法遵。