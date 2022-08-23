全家聯手「汪汪隊立大功」推出集點活動，可愛背包、水壺吸引孩子目光。（全家提供）

暑假邁入尾聲，孩子收心之餘也著手準備開學用品。超商瞄準開學商機，紛紛與卡通動畫聯名推出超萌文具、造型背包，就連兒童雨衣也設計成可愛人物，穿上立刻化身心中最愛角色；另原子筆主推最低5折優惠，襪子也有多入組99元促銷，預期相關類別買氣可提升至少3成。

7-11開學季預購商品包含實用收納包袋、筆袋、復古質感削鉛筆機等，並與寶可夢、Hello kitty等萌角聯名，吸引孩子目光間接讓爸媽捨得掏腰包；文具系列也有特價優惠，「筆樂原子筆50入藍」原價350元，特價175元，平均每支不到4元，24日起文具指定全品項買3送1；還有女襪任選2件88折、多入數組合襪特惠99元。

全家與兒童動畫「汪汪隊立大功」合作，24日起自9月20日規劃集點加價購活動，包含兒童安全帽、造型背包、兒童雨衣等。背包有藍色「警長阿奇款」與粉色「可愛天天款」2款可選，大容量、雙肩背設計，更貼心備有防滑胸前扣帶，減少孩子行走時背包搖晃情況；另兩用型兒童水壺採超輕304不鏽鋼內膽，可視需求變化成把手或是背帶使用，搭全家點數享超甜加購價。