民進黨桃園市長參選人鄭運鵬23日早上受訪時，談及國民黨桃園市長參選人張善政團隊批評他未在立院上會期針對美福大火提案，遭評為隱形立委。鄭運鵬直呼遺憾，強調自己有與市府、中央聯繫解決問題；張善政競辦對此說法不滿，認為鄭運鵬未對上會期零提案正面回應，明顯心虛，更提出3個問題，詢問鄭運鵬究竟為美福大火案做了什麼事。

張善政競選辦公室發言人何元楷指出，對於立院上會期零提案，鄭運鵬沒有正面回應，顯然心虛，鄭運鵬對美福大火案的態度一貫「隱形」、「佛系」，既然自認有提供協助，為何地方還是反彈聲浪不斷？地方受災戶要求賠償，也沒看到鄭運鵬大力相助，看到了美福大火，卻沒聽見鄉親心聲。

何元楷強調，如果鄭運鵬真的在美福大火案大力相助，那麼請把具體協助事實一一告訴外界。請問鄭運鵬協調會參與幾次？美福大火自救會接觸幾次？有無公開幫受災民眾爭取賠償？鄭運鵬說，用常理思考，不管是議員、立委或市長，對選區內的大事情不可能視而不見。

何元楷表示，消防局曾建議中央修改法規設置防火間隔，但身為立法委員的鄭運鵬，在上個會期零提案修法，無視消防局修法建議，說明了鄭運鵬在美福大火案後續處理的冷漠，更彰顯鄭運鵬在立委一職上的怠惰，如此怠惰對得起選民嗎？連立委都能零提案，市民放心讓鄭運鵬前進市府？

何元楷說，桃園近年來火警頻頻，特別是工廠、倉儲等重大火警案層出不窮，可見市府團隊的消防安全螺絲鬆了。以美福大火案為例，消防局已提出中央修法建議，但鄭運鵬仍選擇「躺平」，沒有著手處理修法，不只漠視選區鄉親的福祉，更選擇看不見桃園消安螺絲鬆動的問題。