新學期到來，新竹市各學校為讓新生快速適應新生活，發揮創意辦理新生訓練，其中新科國中結合傳統敬師禮與創新的戶外課程，讓即將進入國中階段的新生挑戰攀岩、走繩及滑降，培養A＋＋的體能及團體動力，更有勇氣面對未來挑戰及克服困難與恐懼。

代理市長陳章賢表示，新竹市是座年輕城市，每年投入的教育經費佔總預算比例最高，更鼓勵各校發展特色課程，讓學生多元嘗試、多元發展，市府同時致力於提升數位校園軟硬體資源，不僅推動「生生有平板」等政策，全市46所公立國中小學校更創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，為孩子打造優質數位教學環境，陪伴孩子成長。

新科國中校長林燕玲表示，今年新科國中新生訓練結合敬師活動並致贈新生6樣見面禮，包括筆記本、筆、尺、螢光筆、橡皮擦及毛巾，期許新生在國中展開全新生活，勇於設定目標、人事互動不踰矩、行事作為不違法、勇於改正錯誤、多元展現自己，並定期運動，舒展身心，培養健康生活習慣。

她說，新科的國際雙語、COOL戶外課程，皆是學校的特色課程，今年更獲教育部戶外教育成效卓越獎。為讓新生快速認識新科並融入校園生活，學校有別於以往傳統新生訓練，設計戶外體驗及團隊課程，盼新生透過攀岩、走繩、滑降、定向活動、領導力及團隊默契等6大闖關活動，克服困難、恐懼，成就A＋＋的自我。

教育處表示，新的學期即將展開，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造更寬廣的教育場域，讓學子在「知識遊樂地」中快樂學習，打造更幸福的宜居城市，市府也會持續推動「新校園運動」，提供孩童更舒適的學習環境。