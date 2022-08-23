高雄市體育總會排球委員會與高雄在地優質企業-五互集團結合，提升高雄市排球風氣，8/23 (二) 在五互集團旗下的龍海線上GO服務展示中心舉行合作簽約儀式，排球委員會郭明霖主任委員與五互集團陳秋白總裁正式簽署合作意向書，希望透過企業資源支持，帶動高雄市排球運動發展，為高雄市培育更多優秀排球運動員。在今天的合作簽約儀式中，高雄市體育總會許文宗理事長、朱文慶名譽理事長、中華民國排球協會章金榮秘書長、五互集團陳易鴻執行長及集團各部門長官都出席觀禮，場面熱鬧。

五互集團不但常以實際行動關懷弱勢，對於體育賽事及選手的付出也是不遺餘力，包括曾經贊助三民高中棒球選手、鼓山高中舉重國手…等幸福健康便當，此次加入高雄市體育總會排球委員會一起推廣排球運動的行列，除發揮企業的力量持續支持體育公益外，希望能為地方培養出更多優秀的年輕選手，為體育賽事盡心力。

高雄市體育總會排球委員會自民國99年縣市合併後，在首任主任委員黃煥永及現任郭明霖主任委員的帶領下，每年辦理排球教練、裁判講習會，培育許多優秀的排球教練及裁判，且幫助高雄市勇奪全國運動會女子室內排球、女子沙灘排球項目金牌，更協助本市中山工商女子排球隊勇奪HVL高中排球聯賽冠軍並完成三連霸，每年辦理的全國和家盃排球錦標賽不僅被高雄市評選為運動品牌賽事大賞，更是全國舉辦屆數最悠久、報名隊伍數最多、總參與人數名列球類運動第一名的排球賽事。

高雄市雖然在國內的排球賽事表現亮眼，但仍有人才外流及各級學校銜接斷層等隱憂存在，因此，郭明霖主委及陳秋白總裁雙雙表示非常開心此次的合作，期盼能建立完整的高雄市排球四級銜接體系，共同建立高雄市排球四級銜接排球發展，共同關心體育並打造南部排球城市。