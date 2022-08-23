動漫公仔、模型在全球都有收藏熱潮，桃園市青年事務局輔導職人翁千皓是模型改造師，也稱為「魔改師」，曾獲全國科幻盃模型比賽人形組銅賞獎，也開設課程教學，作品因應不同需求客製化，在模型市場搶攻新商機。

42歲翁千皓從小喜歡玩具模型，但因寄住在親友家，很少擁有屬於自己的玩具，長大後他開始蒐集動漫人偶公仔，也成立消防公司事業有成，在一次日本之旅，偶然看見一組知名動畫角色「艾斯」的魔改作品，發現改造模型竟能再創魅力，讓他毅然結束公司並投身模型市場，成立Rix魔想空間工作室，專職模型改造與教學。

他說，台灣市場及有關模型改造的資訊非常少，為了打造心目中玩具模型，除了在網路上找影片鑽研外，也費盡心思從海外購買魔改玩具，他也多次參與日本的競拍，自行研究材質技巧、故事情境及道具與角色之間的關係，為了找尋適性的材料與製作手法，也忍痛將自己喜愛的模型拆除重新組裝，才能讓模型變化出不同的風格，賦予模型新的生命力。

翁千皓認為，專注在模型改造可以忘卻所有煩惱，雖然一個作品動輒耗時數小時甚至好幾個月，也可當作給自己靜下心沉澱的機會。他也說，希望動漫的模型改造可以舉辦更多大型競賽，之後作品有朝一日能在國際舞台上發光發熱。

青年局長陳冠穎表示，青年局持續依各職人需求投入適當的輔導資源，如課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力，也與百貨商場合作推職人快閃櫃位，鼓勵大家嘗試多元通路及開拓客戶後。