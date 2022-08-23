根據民間非營利組織KITA(韓國貿協會)於23日統計，中國大陸與韓國建交30年以來，韓國對陸的出口瘋狂增加160多倍，遠高於韓國這段時間出口全球的增幅。

2021年期間，韓出口陸的總金額約1629億美元，是1991年雙方建交前1年時，大概10億美元左右的162倍。同時，首爾出口額則是從719億美元增加9倍，來到6444億美元。

另外，在過去30多年中，韓國出口美國增5.2倍，達959億美元，出口日本則增2.4倍，達301億美元。1991年時，中國大陸是韓國第15大出口國，美國位居榜首，其次是日本、香港、德國以及新加坡。

不過到了2003年，中國大陸摘下美國的皇冠，之後近20年一直是韓國最大出口國。自1992年出現順差10.7億美元以來，韓國對中國的貿易，就都是盈餘狀態。

2022年前7個月，韓國總貿易順差僅35.7億美元，因在7月連3個月都是逆差，預估8月也將出現赤字。KITA表示，韓國的貿易會赤字不斷，主要因為中國大陸嚴格抗疫封城，導致經濟成長趨緩，進而影響到韓國出口。

2022年，韓國是中國大陸第4大出口國，出口總額達1505億美元，占中國大陸出口的4.5%。