安控廠勝品(6556)積極搶佔美國國防授權法案與貿易調整協助計畫市場空缺，勝品總經理林貞宏表示，公司將持續觀察歐美市場需求，提供靈活、全面的解決方案，下半年毛利率可望維持第2季水準。

勝品今天下午參加櫃買市場業績發表會，受惠於中美貿易戰轉單效應及客戶新產品量產，勝品今年前7月合併營收為12.74億元，年增15.23%，第2季及上半年合併毛利率為29.08%及28.08%，分別年增3.91個百分點及4.47個百分點，第2季稅後盈餘為6464萬元，年增1.2倍，單季每股盈餘為2.25元；累計上半年稅後盈餘為1.18億元，年增1.46個百分點，每股盈餘為4.1元。

林貞宏表示，美國國防授權法案與貿易調整協助計畫致使大陸強勢競爭者受到限制，公司將持續觀察歐美市場需求，提升業務運作效率因應市場空缺；在供應面部分，目前缺料已經紓緩，但半導體廠還是有供貨時間長短差異，我們將優化營運，降低半導體供貨期長短差異、原物料價格波動、運輸吃緊、人力短缺及通貨膨脹等因素的衝擊；此外，公司也將持續技術創新，朝智慧存取與人工智慧視覺領域發展，提供客戶靈活、全面的解決方案。

針對投資人提問下半年毛利率能否維持第2季水準？林貞宏表示，毛利率是公司重要指標，下半年毛利率應可維持第2季水準。