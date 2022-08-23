除了美股大跌外，受到景氣相關報告不佳的影響，日股23日持續疲弱，一直都在平盤以下整理。日經指數收28,452.75點，跌341.75點或1.19%。東證收1,971.44點，跌21.15點或1.06%。

Chibagin資產認為，日股雖然走跌，但相較於美股道瓊重挫2%，日經跌幅相對要小許多，市場已見逢低買盤流入。

經濟數據方面，受到原物料以及能源成本持續上漲，加上全球需求又走疲之下，日本8月PMI(採購經理人指數)製造業來到19個月新低，服務業更是摔到景氣榮枯點50以下。

個股中，權值股的軟銀跌2.42%，醫療平台服務業者M3跌2.93%，晶片生產機台製造商東京威力科創也跌0.79%。

在檢測數據造假效應擴散下，日本豐田汽車旗下的商用貨卡部門日野汽車(Hino Motors)，23日股價持續下殺6.36%，連兩天至少已大跌1成左右。同時，豐田也跌約2%。

據悉，日本政府正考慮再放寬抗疫規定，也就是已打過疫苗的入境旅客，可能不需再出示登機前72小時內採陰證明。因此，旅遊相關類股逆勢上揚。航空類股一度也漲2.41%，全日空以及日本航空分別收漲3.26%與4.88%。

另外，百貨公司業者也走高，三越伊勢丹漲4.47%，J.Front Retailing漲4.56%。