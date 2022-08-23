一名結婚12年的人夫表示，家裡房、車都登記在老婆名下，去年他開始將月薪11萬元全部上交給老婆管，沒想到今年一查才發現，老婆竟偷偷轉移所有財產，還提出要離婚跟小王走，讓他相當傻眼。不過有網友建議，其實只要提出房貸繳款證明或是老婆的出軌證據就能取回財產。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，年薪破百萬的他和老婆結婚12年，去年開始老婆說錢以後都給她管，他也不太在意，沒想到今年銀行帳務異常，水電費沒有扣繳成功，他才發現錢全部轉到老婆自己的帳戶，沒想到老婆竟趁機提出離婚，想要讓他淨身出戶。

原PO回憶，「想當初房子、車子她都說登記她名下，現在連錢都被她轉過去了，原來這一切都是她為了這一刻做的準備，真的是心機算盡！」還說錢的方面都匯給別人、房子也過戶了，一台爛車他要就拿去，讓原PO怒轟，「婚後開銷都是我出的，房子、車子也沒有出妳半毛錢，疼妳、照顧妳，結果現在要跟小白臉跑了，妳說妳35歲，要為自己的未來生活了！有過來人可以告訴我，該怎麼反擊嗎？」

對此，許多網友紛紛建議，「太誇張了！ 你被淨身出戶，轉帳總有紀錄吧？去調明細，證明錢是你的」、「我記得登記後買房，不管在誰的名下都算共同持有，再找對方出軌證據，直接提告」、「可以假扣押，別擔心，馬上找律師吧」、「去找律師提告～如果是婚前房子是你買的，登記在她名下也能用繳款證明＋借名登記的原因取回房子。婚後財產是共有的，你能蒐證到她出軌的證據，也能全數取回，她如果拿不出來就還是能假扣押＋進去關」。