MEI與兒子。（寬宏藝術提供）

林佑星與女兒。（寬宏藝術提供）

最夯的親子展《救援小英雄波力互動特展 台北站》今（23日）在松菸3號倉庫盛大開展，林佑星、阿弟、MEI都帶著小孩感受兒童界天王天后的魅力，沒想到一抵達展場，小孩目光都被波力吸引，讓阿弟夫妻檔相當走心，MEI說：「兒子即將上幼稚園，想利用入學前這段時間讓盡量帶兒子去玩，今天帶他來波力展也是很好的活動。」

《救援小英雄波力互動特展 台北站》將松菸3號倉庫打造成布魯姆斯小鎮，更策劃多項設施，要讓大小朋友都能實際體驗救援小隊的日常，熱愛露營的林佑星表示，最近實在太熱，所以帶兒子逛展吹冷氣是一件很舒服的事，等涼一點再每周帶小孩們去露營「在家有電視、手機跟平板，太多3C產品會吸引小孩的注意力，露營的好處就是什麼都沒有，只有我，他們只能跟我聊天相處，多陪孩子才能夠了解他們的想法，是培養默契的好方法。」

阿弟和MEI透露和孩子增加感情的方式就是多「陪伴」，藉由陪伴了解孩子們現階段的狀況，阿弟指出，兒子現在的階段就是很會破壞拆解東西，所以就會試著去教他如何保護好自己的玩具。MEI表示，2個女兒都已經上國中，所有行程就是排滿準備各種考試，最小的兒子則是讓他多體驗種事物、多陪他去玩。林佑星也說到，趁孩子還沒上國中前要多陪他，多跟他溝通，因為小孩上了國中就會不溝通，所以要把握時間用力溝通！讓一旁大兒子聽了冷汗直流。《救援小英雄波力互動特展 台北站》於松菸3號倉庫展出，展覽時間至2022年9月11日，目前閉展倒數中，請大小朋友把握時間，售票請洽：寬宏售票。