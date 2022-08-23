最快與最慢鐵道連结！糖鐵五分車延駛至嘉義高鐵站，即將完工啟用，鐵道局今（23）日表示車站設計納入糖廠文化，並邀當地學生參與，打造具有在地特色的鐵道建設，待履勘完成後即開放通車。

嘉義蒜頭糖廠原本就有五分車路線，此次是由糖廠出發往太保方向沿著嘉58鄉道行駛至現有終點折返處後，再往東南方延駛穿越台18線至保鐵一路三段，再往南沿保鐵五路至「高速鐵路嘉義車站特定區」，延駛長度約1.38公里，沿線新増2座候車月台、1處跨越灌溉溝渠版橋、4處平交道。

該工程去年9月28日開工，由嘉義縣政府、交通部公路總局、台糖公司、農田水利署、台灣高鐵公司等協助，今年8月1日已達竣工檢查條件交付台糖公司，交通部於8月21日至22日辦理竣工檢查，接續將履勘及通車啟用前置作業，希望今年9月底可取得營運許可，串聯高鐵站及蒜頭糖廠，利用五分車與高鐵站相互吸引遊客，帶動區域觀光發展。

鐵道局表示，五分車鐵路延伸至高鐵嘉義站，車站設計元素應與蒜頭糖廠串連，並邀請當地學生參與創作。例如隔柵板骨架以甘蔗稈製作；隔柵板以糖晶為形沖孔，並套用太保國小及竹崎國、高中學生的原創設計圖樣製作沖孔。此外，車廂顏色轉化成月台立柱，月台地磚以灰色帶引導上下車車門位置，並利用糖鐵廢棄鋼輪做為候車座椅，車站站牌採蒜頭廠區內的同款型式，車擋採蒜頭糖廠的標誌設置等，處處可見巧思。