桃園市政府致力優化公園遊戲場，23日舉辦《樂桃園．公園玩攻略》專書發表，內容介紹13個行政區共56座特色公園，讓親子可以按圖索驥造訪，專書中以公園綠地為主體，結合地方特色整合行銷，以觀光、遊憩角度切入，歡迎民眾來一趟桃園公園小旅行，並同步設置網路平台供民眾查詢。

市長鄭文燦參與新書發表時指出，他上任後針對都市綠洲公園改造推出公園適性發展委員會，有專家諮詢會議與居民工作坊，還有兒童表意權投入，採用包括「還我特色公園行動聯盟」建議，目前為止完成56座主題式共融公園，每一座公園都有自己的特色，不再是罐頭式的遊具，希望公園有主題性外，可以老少共融，全年齡都可以使用。

他也說，現在市府每年編列約2億元預算，希望每區都有一個旗艦式的共融公園，各區使用公園舉辦活動，除了音樂會、市集以外，也可舉辦野餐等多元化活動，讓公園可以提高可及性及使用率，桃園公園運動已經成熟，希望未來可以擴大這個趨勢，不只是開放空間跟公園綠地多一點，而是要讓公園的質感大幅提升。

工務局表示，去年底完成《樂桃園．公園玩攻略》電子書，蒐羅介紹桃園市汴洲公園、新勢公園、大有梯田生態公園、風禾公園等別具特色的共融式公園，以及桃園獨特的山河埤海，該電子書平台點閱超過7.7萬次，由於民眾反應熱烈，今年特別出版實體書籍，讓市民更了解自己所在的公園。