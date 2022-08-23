民進黨桃園市長提名立委鄭寶清，前立委鄭寶清屢傳可能脫黨參選；亞太和平研究基金會董事長，也是前桃園縣長、前民進黨主席許信良今表示，鄭寶清脫黨參選對民進黨是個危機，「不能再像以前那樣不當一回事」，否則年底選舉，桃園會很糟糕。

許信良今與記者餐敘表示，鄭寶清在要參選桃園市長的人選中，是最認真跑基層的人，但是過去一年多的努力沒有受到應有尊重，現在民進黨面臨鄭寶清脫黨危機，不能像以前那樣不當一回事，脫黨競選對民進黨是非常嚴重。

他認為，民進黨要面對這問題，絕對不能因為鄭寶清脫黨不是影響不大。鄭寶清在桃園還是很有影響力，且不容懷疑，這次提名過程紛紛擾擾，這些都有加成效果。

許信良說，他當過主席，民進黨當時也討論過提名問題，他是支持用更大民主解決提名問題，民調決定是他當主席時創，他主張美國式民主，「結果我自己深受其害」，95年跟彭明敏初選，他慘敗。

他說，提名除了有美國方式，歐洲就是黨魁提名，但成敗黨魁負責，只要會負責也是民主。當初他也建議，選不好黨主席要下台，這是好制度，但是若選不好不下台，那就不民主了。