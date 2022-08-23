做YouTube最後2年？ Bump：沒新詐騙需解碼才是好事

被封為柬埔寨詐騙案吹哨人的Bump，今天下午應邀到台中市府治安會報分享反詐騙經驗。他在會前由台中市長盧秀燕陪同受訪表示，反詐騙要從小教育 ，不是出社會受騙後，才清醒。至於「做YouTube最後2年」說法，是因規畫拍的大製作都只剩2年內的規畫，例如「反詐騙」已做1年半，若沒新詐騙手法需解碼，「做完才是好事」。

盧秀燕表示，市警局今天舉辦的治安會報有個重點是反詐騙，有鑑於網紅在頻道宣導反詐騙非常有成效，早在今年6月底邀請Bump參加此次治安會報，希望透過他的經驗及能力，強化警方及市民反詐騙能力，並感謝他願意從事公益協助宣導。

百萬網紅Bump對台中市警局邀請表示感謝，他說，今天分享的主要重點在於「學校保護網」，反詐騙要從小開始教育，而不是出社會受騙後才清，應該從國中起就要學財務管理、要有反詐意識，下一代才不會出社會就被騙揹債或變成車手。

至於日前公開說，「希望大家陪他走完接下來做YouTube的最後2年」的說法，引起網友臆測。他進一步說明指出，因規劃拍的大製作都只剩下2年內的規畫，未來可能只會有少少更新，不會再有這麼大的製作，例如，他做「反詐騙」已經做了1年半，其實，本來就快做完，如果沒有新的詐騙手法及現象需要解碼，其實，「做完才是好事」，代表騙的及被騙的人都更少。